Михаил Ефремов вышел из колонии

Адвокат артиста опроверг появившуюся в СМИ информацию, что артиста увезли на реанимобиле.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»Актер Михаил Ефремов покинул колонию в Алексеевке Белгородской области и уже направляется домой в Москву, сообщил 9 апреля журналистам его адвокат Юрий Падалко.