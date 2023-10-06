В Москве громких соседей будут инспектировать с шумомерами

Сотрудники ОАТИ будут выписывать протоколы нарушителям и передавать протокол в мировой суд. Живущие с шумными соседями москвичи смогут вызвать сотрудников административно-технических инспекции (ОАТИ) для замера громкости.
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