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Китай увеличил экспорт автомобилей на 1%, поставив 507 тысяч машин в марте

Китай увеличил экспорт автомобилей на 1%, поставив 507 тысяч машин в марте

Китай в марте увеличил экспорт автомобилей на 1%, достигнув 507 тыс. единиц. Экспорт электромобилей вырос на 26,8%, в то время как традиционный сегмент снизился на 7,5%.

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