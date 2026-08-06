❌ Участок улицы Щебетовская в Феодосии перекроют почти на два месяца С 7 августа по 5 октября будет закрыто движение транспорта на участке от перекрестка с улицей Колодяжного до перекрестка с улицей Л.
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❌ Участок улицы Щебетовская в Феодосии перекроют почти на два месяца С 7 августа по 5 октября будет закрыто движение транспорта на участке от перекрестка с улицей Колодяжного до перекрестка с улицей Л.