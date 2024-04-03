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«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» и догнал в таблице «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» и догнал в таблице «Ливерпуль»

Хет-трик Фодена принес «Манчестер Сити» крупную победу в матче с «Астон Виллой». В Манчестере, на арене «Этихад», завершился матч 31-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу».

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