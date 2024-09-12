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Новая норма жизни? Когда закончатся атаки украинских беспилотников на Россию

Новая норма жизни? Когда закончатся атаки украинских беспилотников на Россию

Последний налет беспилотников на девять областей Центральной России заставляет в очередной раз поднимать вопросы – чего пытается добиться противник и что делать дальше? Неужели для десятков миллионов россиян атаки дронов станут новой нормой жизни.

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