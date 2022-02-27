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«Хвичу все прикрывают и знают, как против него играть, да еще «Рубин» потерял Деспотовича - «Зенит» такую Казань обыграет». Эксперт

«Хвичу все прикрывают и знают, как против него играть, да еще «Рубин» потерял Деспотовича - «Зенит» такую Казань обыграет». Эксперт

«Я смотрел матч казанской команды с ЦСКА на сборе в Турции, - поделился накануне матча «Зенит» - «Рубин» в Петербурге известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.

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