ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов 150-миллиметрового калибра. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).