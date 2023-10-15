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ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов 150-миллиметрового калибра. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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