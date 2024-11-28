США призывают Украину к переговорам с Россией: новые сроки и ожидания Ирэн ОрлонскаяЗападные чиновники сообщили, что Соединенные Штаты Америки могут сыграть ключевую роль в инициировании переговоров между Украиной и Россией для достижения мирного урегулирования текущего конфликта.