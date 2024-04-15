Небензя: Замалчивание Западом причин кризиса на Ближнем Востоке неприемлемо

Замалчивание странами Запада причин эскалации конфликта на Ближнем Востоке является неприемлемым. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.
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