Жители Сахалина устроили фотосессию с умирающей акулой

На жителей Сахалина обрушилась мощная волна хейта из-за необычных кадров с умирающей акулой. После того, как рыболовы поймали морское животное и вытащили его на берег, местная жительница решила сфотографировать себя верхом на морском хищнике.
На жителей Сахалина обрушилась мощная волна хейта из-за необычных кадров с умирающей акулой. После того, как рыболовы поймали морское животное и вытащили его на берег, местная жительница решила сфотографировать себя верхом на морском хищнике.
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