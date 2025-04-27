Мухаметшин: Уверен, отечественный парламентаризм будет и впредь динамично развиваться

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин Фото: пресс-служба Госсовета РТ Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики и коллег – депутатов всех уровней с Днем российского парламентаризма, который ежегодно отмечается 27 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии