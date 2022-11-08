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"Нажился на женщинах": "коварный" мошенник получил срок в Приморье

"Нажился на женщинах": "коварный" мошенник получил срок в Приморье

В Октябрьском округе перед судом предстанет житель Уссурийска, обвиняемый в мошенничестве, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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