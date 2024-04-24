Сенат принял, Байден подпишет: Оружие на миллиарды готово к отправке на Украину

Сенат принял решение выделить миллиарды Украине, а Байден обещает скоро подписать.Сенат Штатов вечером 23 апреля (по времени Восточного Побережья США), как и ожидалось, принял решение одобрить поставку оружия "союзникам" на многие миллиарды долларов.