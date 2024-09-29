Гонорары Mia Boyka упали вдвое после скандала с девочкой

Стоимость выступления на корпоративе упала с 5 до 2,2 млн рублей.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Певица Мария Бойко, более известная как Mia Boyka, снизила гонорар за корпоративы с 5 млн до 2,2 млн рублей после инцидента с девочкой-квадробершей, сообщает Mash.