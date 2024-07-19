Стена Ворона. Египет, плато Гиза.В нескольких сотнях метров к югу от Сфинкса возвышается массивная древняя каменная стена.
Стена Ворона
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Стена Ворона. Египет, плато Гиза.В нескольких сотнях метров к югу от Сфинкса возвышается массивная древняя каменная стена.
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