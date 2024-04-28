Александр Беглов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Он отметил, что служба скорой помощи Петербурга – одна из самых технически оснащенных в стране Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником всех причастных ко Дню работника скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Смольного.