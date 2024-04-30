С июня Huawei Luxeed S7 сможет самостоятельно парковаться

В компании Huawei приложили не мало усилий, чтобы о Luxeed S7 не забыли. В начале месяца было заявлено о перезапуске модели, а несколько дней назад представители бренда добавили, что он сможет самостоятельно парковаться.
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