В Пензе в восстановленных после пожара домах откроют два ресторана

В Пензе после восстановления пострадавших от пожара исторических зданий разместятся два ресторана быстрого питания.
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