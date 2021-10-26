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В Якутии в отношении пятерых наркораспространителей возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе

В Якутии в отношении пятерых наркораспространителей возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

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