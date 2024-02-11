Профессор Савенков: одаренных детей лучше обучать в обычной массовой школе

Гарантирует ли одаренность в детстве успехи во взрослой жизни? По словам члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических и психологических наук, директора Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессора Александра Савенкова, наравне с креативностью для достижений важны эмоциональный интеллект и упорство.