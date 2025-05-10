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Экс-премьер Молдавии: отказ от участия в работе ЕАЭС наносит ущерб Молдавии

Экс-премьер Молдавии: отказ от участия в работе ЕАЭС наносит ущерб Молдавии

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что отказ нынешних властей от полноценного участия в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на статус наблюдателя, наносит значительный экономический и социальный ущерб республике.

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