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Пункт-А

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Игорь Мартынов назвал главные достижения Думы Астраханской области седьмого созыва

Игорь Мартынов назвал главные достижения Думы Астраханской области седьмого созыва

Сегодня Дума Астраханской области подвела итоги пятилетней работы, проведя заключительное в седьмом созыве пленарное заседание.

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