Ряшина выдвинули на выборы мэра Ханты-Мансийска по новым правилам

«Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) направили губернатору ХМАО Руслану Кухаруку кандидатуру действующего главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина для участия в выборах мэра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым