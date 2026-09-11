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Ряшина выдвинули на выборы мэра Ханты-Мансийска по новым правилам

«Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) направили губернатору ХМАО Руслану Кухаруку кандидатуру действующего главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина для участия в выборах мэра.

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