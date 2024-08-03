В Самаре начали ремонтировать проезжую часть на улице Санфировой

В Самаре началась реконструкция одной из ключевых улиц, названной в честь Героя Советского Союза. Улица Санфирова, которая ведет к поликлиникам, офисным зданиям и промышленным предприятиям, приобретает новый облик благодаря проекту "Безопасные качественные дороги".