55 тысяч за билет и месяц ожидания: фанаты Канье Уэста требуют деньги назад из-за неясности с концертом

55 тысяч за билет и месяц ожидания: фанаты Канье Уэста требуют деньги назад из-за неясности с концертомКонцерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге до сих пор остается под вопросом, хотя до заявленной даты выступления уже осталось меньше месяца.