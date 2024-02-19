Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем двухсторонние соглашения о так называемых "гарантиях безопасности" не предоставляют киевскому режиму никаких гарантий.
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