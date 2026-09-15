Кандидат на пост генсека ООН Отунну призвал созвать мирную конференцию по Украине

Борьба за кресло генерального секретаря ООН выходит на новый виток: кандидат от Уганды Олара Отунну, бывший постоянный представитель страны при всемирной организации, публично потребовал от ООН ускорить созыв глобальной мирной конференции по Украине.
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