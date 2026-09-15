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Мировое обозрение

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Кандидат на пост генсека ООН Отунну призвал созвать мирную конференцию по Украине

Кандидат на пост генсека ООН Отунну призвал созвать мирную конференцию по Украине

Борьба за кресло генерального секретаря ООН выходит на новый виток: кандидат от Уганды Олара Отунну, бывший постоянный представитель страны при всемирной организации, публично потребовал от ООН ускорить созыв глобальной мирной конференции по Украине.

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