Лавров заявил, что Москва глубоко опечалена известием о гибели Раиси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва глубоко опечалена новостями о трагической гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хусейна Амира Абдоллахияна, а также сопровождавших их лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии