Трамп: повышение лимита госдолга — одно из глупейших решений республиканцев

Повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов палатой представителей во главе с бывшим спикером-республиканцем Кевином Маккарти — это одно из глупейших политических решений за последние годы, считает избранный президент США Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии