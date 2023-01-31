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«Тоттенхэм» арендовал защитника «Спортинга» Порро с обязательным выкупом за 45 млн евро

«Тоттенхэм» арендовал защитника «Спортинга» Порро с обязательным выкупом за 45 млн евро

Педро Порро перешел в «Тоттенхэм».  Лондонский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника на правах аренды из «Спортинга».

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