Кардиолог разъяснил связь ухудшения зрения и гипертонии

Среди симптомов артериальной гипертензии – нарушение зрения.По мнению врача-кардиолога клиники АО «Медицина» Дениса Соколова, гипертония может проявляться различными симптомами, один из которых – проблемы со зрением, на что следует обращать внимание.
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