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ВОЗ объявила новую чрезвычайную ситуацию международного значения

ВОЗ объявила новую чрезвычайную ситуацию международного значения

Медсестра с образцами, взятыми у пациента с подозрением оспу обезьян / © Arlette Bashizi / Reuters Как сообщает New York Times, поводом стало распространение оспы обезьян в Демократической Республике Конго.

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