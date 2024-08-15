ВОЗ объявила новую чрезвычайную ситуацию международного значения

Медсестра с образцами, взятыми у пациента с подозрением оспу обезьян / © Arlette Bashizi / Reuters Как сообщает New York Times, поводом стало распространение оспы обезьян в Демократической Республике Конго.
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