Foreign Policy: Украину принесли в жертву для заманивания России в долгий конфликт

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в своей статье для американского журнала Foreign Policy написал, что сторонники Киева на Западе после завершения конфликта столкнутся с дискуссией на тему «Кто потерял Украину».
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