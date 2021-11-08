СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификата о вакцинации, не выходя из дома

В период локдауна, введенного в Москве и в регионах в связи с коронавирусом, клиенты СберБанка теперь могут скачать QR-код сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании с помощью СберБанк Онлайн (6+), не выходя из дома.
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