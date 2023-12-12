Футболист Аршавин об Овечкине: надо просто играть в хоккей

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин кратко высказался о безголевой серии российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отметив, что для него неважно - забьет хоккеист или нет.