Футболист Аршавин об Овечкине: надо просто играть в хоккей

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин кратко высказался о безголевой серии российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отметив, что для него неважно - забьет хоккеист или нет.
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