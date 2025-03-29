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FinFax - Новости банков и вкладов

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США приостановили выплаты взносов во Всемирную торговую организацию

США приостановили выплаты взносов во Всемирную торговую организацию

Прекращение выплат взносов США во Всемирную торговую организацию (ВТО) можно воспринимать как уверенность президента Дональда Трампа в способности страны соревноваться на мировом рынке без "глобалистских" механизмов контроля, заявил РИА Новости американский экономист Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра финансов.

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