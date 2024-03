Оценки Outcast — A New Beginning, выживач по Dungeons & Dragons, разгром переиздания Battlefront… Сос...

Оценки Outcast — A New Beginning, выживач по Dungeons & Dragons, разгром переиздания Battlefront…Состоялся релиз Outcast — A New Beginning, судя по рецензиям, получилось так себе; первая игра по «Сказкам Старой Руси» обрела тайтл «Бессмертный» и ворох свежих деталей; создатели The Hong Kong Massacre показали геймплей своего нового проекта без названия; духовная наследница survival-horror’ов эпохи PS1 Crow Country обещала выйти погулять в мае; Gameloft взялась за выживач по вселенной Dungeons & Dragons, а конкретно по сеттингу Forgotten Realms; NVIDIA анонсировала технологичные апдейты для Diablo IV, источник.