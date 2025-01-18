Дети на Кремлевской елке чаще всего просили счастья для родителей

Дети из всех регионов страны оставили послания в Книге новогодних пожеланий Кремлевской елки. Чаще всего они просили у Деда Мороза мира, счастья и исполнения желаний, рассказали ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.
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