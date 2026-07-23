Драка за смету: что не поделили в Киеве

За одну неделю в Киеве сняли премьера, министра обороны и главкома. Причём с главкомом вышла показательная деталь: по украинскому закону о национальной обороне кандидатуру нового главнокомандующего вносит действующий министр обороны.
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