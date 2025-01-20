Жители Алтая забывают друзей и отодвигают семью, когда речь идет о работе

Ради карьеры люди готовы закрыть глаза даже на свое здоровье Жители Алтайского края в 2025 году планируют потратить больше времени на работу, а семью и саморазвитие они считают менее важным, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа hh.
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