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Байден и Харрис отказались аплодировать Трампу на инаугурации

Байден и Харрис отказались аплодировать Трампу на инаугурации

Байден и Харрис отказались аплодировать Трампу на инаугурации AlexCoderБайден и Харрис отказались аплодировать Трампу на инаугурации AlexCoder Политик не стерпел публичного выпада в свой адрес В минувший понедельник в США состоялась инаугурация Дональда Трампа, на которой произошло несколько широко обсуждаемых инцидентов.

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