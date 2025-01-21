Байден и Харрис отказались аплодировать Трампу на инаугурации AlexCoderБайден и Харрис отказались аплодировать Трампу на инаугурации AlexCoder Политик не стерпел публичного выпада в свой адрес В минувший понедельник в США состоялась инаугурация Дональда Трампа, на которой произошло несколько широко обсуждаемых инцидентов.
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