Энергетическое фиаско Запада, хранилища пустеют без российских поставок

Санкции vs реальность, почему Европе не избежать российского газа Анализ скрытой зависимости ЕС и стратегических просчетов Брюсселя Евросоюз против законов рынка Несмотря на громкие заявления о "газовой независимости", Европа продолжает закупать российские энергоресурсы рекордными темпами.
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