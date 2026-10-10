Туризм и География
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Туризм и География

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Как я перестал игнорировать природу белого амура и начал его ловить

Как я перестал игнорировать природу белого амура и начал его ловить

Наверное, каждый рыбак хотя бы раз оказывался в ситуации, когда рыба в водоёме есть, ты её видишь, но поймать не можешь.

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