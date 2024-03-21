СМИ: по The Sims снимут полноценный фильм, продюсировать который будет компания Марго РоббиПо данным издания The Hollywood Reporter, The Sims получит полноценную экранизацию, режиссером и соавтором сценария которого выступит Кейт Херрон (Kate Herron).
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