«Семерка» подтолкнула мир еще на один шаг ближе к Мировой войне

Лидеры G7 серьезно предупредили Китай, что их терпение на пределе. В заявлении «семерки» они обвинили Пекин в содействии войне России на Украине и пригрозили новыми санкциями, если китайские предприятия продолжат сотрудничество с российским ВПК.
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