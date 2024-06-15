«Семерка» подтолкнула мир еще на один шаг ближе к Мировой войне

Лидеры G7 серьезно предупредили Китай, что их терпение на пределе. В заявлении «семерки» они обвинили Пекин в содействии войне России на Украине и пригрозили новыми санкциями, если китайские предприятия продолжат сотрудничество с российским ВПК.