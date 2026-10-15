Современные блогеры помогают привлекать молодежь к изучению родных языков и национальных традиций. Благодаря социальным сетям и мессенджерам культурное наследие становится ближе молодому поколению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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