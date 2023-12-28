Врач Калинкин: желание спать дольше десяти часов в сутки говорит о патологиях

Долгий сон может быть признаком проблем со здоровьем. К врачу стоит обратиться, если человек регулярно перебирает норму и спит более десяти часов в сутки, сообщил сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им.
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