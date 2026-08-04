Оман: Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что ранним утром по местному времени грузовое судно было поражено неизвестным снарядом примерно в 37 км (23 милях) к северо-востоку от Аль-Хасаба, провинция Мусандам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии