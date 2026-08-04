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Контрафронт

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Оман: Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что ранним...

Оман: Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что ранним утром по местному времени грузовое судно было поражено неизвестным снарядом примерно в 37 км (23 милях) к северо-востоку от Аль-Хасаба, провинция Мусандам.

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