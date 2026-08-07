Разина поделилась сочувствием американцев к русским легкоатлетам

Арина Разина, прыгунья с шестом из России, обучается в США и рассказывает о поддержке американцев, которые сочувствуют ограничению участия русских спортсменов в международных соревнованиях и ценят русскую школу.
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